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Квартиры в Лепельский район, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Боровский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в очень живописном месте. Санаторно- курортная зона, край …
$16,500
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Квартира 2 комнаты в Боровский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в очень живописном месте.Санаторно- курортная зона, край го…
$16,500
Оставить заявку
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