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Коттеджи в Кричевский район, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Кричев, Беларусь
Коттедж
Кричев, Беларусь
Площадь 135 м²
Продаётся уникальный, 3-х уровневый коттедж в г. Кричеве. 40 Км до России !!!   Дом располож…
$183,000
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