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Производственные здания в Кричевском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 4 619 м² в Кричев, Беларусь
Производство 4 619 м²
Кричев, Беларусь
Площадь 4 619 м²
Этаж 1/3
Отдельно стоящее производственное здание со своей территорией общей площадью 4 618,6 кв.м. п…
$597,118
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