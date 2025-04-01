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Квартиры в Кричевский район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кричев, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кричев, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 4/5
Продается 3-комнатная квартира с отличным ремонтом в центре г. Кричева! Квартира расположена…
$24,000
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