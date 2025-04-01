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Дома с садом в Крупки, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 54 м²
ООО « Агентство недвижимости «Центральное»УНП 192036003 Лицензия: № 02240/260, МЮ РБ, с 13.0…
$17,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
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