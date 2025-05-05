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Дома с садом в Крупском районе, Беларусь

Крупки
6
Хотюховский сельский Совет
5
4 объекта найдено
Дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается отличная дача в с/т Бережок. Хороший бревенчатый  дом на крепком фундаменте. На у…
$4,500
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Дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Уютный дом в деревне с участком 20 соток ❤️ Бревенчатый одноуровневый дом в живописной дерев…
$5,600
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 54 м²
ООО « Агентство недвижимости «Центральное»УНП 192036003 Лицензия: № 02240/260, МЮ РБ, с 13.0…
$17,000
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Дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
❤️Представляем Вашему вниманию участок с домом в садовом товариществе "Камыш"!  Адрес: СТ "К…
$19,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Крупском районе, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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