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Склады в Крупском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Склад 842 м² в Крупский, Беларусь
Склад 842 м²
Крупский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 842 м²
Этаж 1/1
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$16,855
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