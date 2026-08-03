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Магазины в Крупском районе, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 82 м² в Крупский, Беларусь
Магазин 82 м²
Крупский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
ПРОДАЖА/ АРЕНДА Здание специализированное розничной торговли. Общая площадь 82 м2. Участок 4…
$14,500
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