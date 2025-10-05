Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа готового бизнеса деревянных изделий в Крупки, Беларусь
Продажа готового бизнеса деревянных изделий
Крупки, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
WEINIG UNICONTROL 10 для обработки дверных и оконных рам. Рейсмусовый станок SCM S630 NOVA п…
$119,000
Частный продавец
Языки общения
Русский
