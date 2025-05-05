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Коммерческая недвижимость в Крупском районе, Беларусь

5 объектов найдено
Коммерческое помещение 230 м² в Колодница, Беларусь
Коммерческое помещение 230 м²
Колодница, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся имущественный комплекс ООО Кемпинг 1 в живописнейшем месте на       берегу озера С…
$115,000
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Коммерческое помещение 230 м² в Колодница, Беларусь
Коммерческое помещение 230 м²
Колодница, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся имущественный комплекс ООО Кемпинг 1 в живописнейшем месте на       берегу озера С…
$115,000
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Производство 54 м² в Крупки, Беларусь
Производство 54 м²
Крупки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
В продаже производственное помещение с отдельным вьездом в центре г.Крупки. Производственное…
$55,000
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Склад 842 м² в Крупский, Беларусь
Склад 842 м²
Крупский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 842 м²
Этаж 1/1
Ищете надежное место для хранения или складирования товарных ценностей? У нас есть отличное …
$16,855
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Отель 3 500 м² в Бобр, Беларусь
Отель 3 500 м²
Бобр, Беларусь
Площадь 3 500 м²
Продается действующий загородный семейный комплекс «Бивер Ресорт» 6 Га (аренда), площадь стр…
$659,794
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