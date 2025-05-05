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Квартиры в Крупском районе, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Крупки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крупки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/5
Продается 3х комн квартира в г. Крупки ул .Черняховского дом 17. Квартира большой площадью …
$47,000
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Комната в Колодница, Беларусь
Комната
Колодница, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся имущественный комплекс ООО Кемпинг 1 в живописнейшем месте на       берегу озера С…
$115,000
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Квартира 2 комнаты в Крупки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Крупки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная 2-комнатная квартира ❤️ Просторная, уютная двухкомнатная квартира в гор…
$16,500
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