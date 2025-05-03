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Коммерческая недвижимость в Коханово, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 16 м² в Коханово, Беларусь
Коммерческое помещение 16 м²
Коханово, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 16 м²
Продажа 4 зданий в Толочинском районе4 помещения, площадью от 16,1 до 133,2 м2, участок 47 с…
$8,000
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Производство 937 м² в Коханово, Беларусь
Производство 937 м²
Коханово, Беларусь
Площадь 937 м²
Продаются  производственные помещения (здание арочника, здание проходной), расположенные по …
$180,000
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