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Дома с гаражом в Кобрине, Беларусь

коттеджи
5
2 объекта найдено
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 215 м²
Предлагается к продаже двухуровневый коттедж по ул.Мира в городе Кобрине. Дом 2012 года пост…
$155,000
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