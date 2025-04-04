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Коммерческая недвижимость в Климовичский район, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 738 м² в Звенчатка, Беларусь
Коммерческое помещение 738 м²
Звенчатка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 738 м²
Этаж 2/2
В продаже административно-гостиничный комплекс Звенчатка . Имеется внутреннее и внешнее виде…
$380,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
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