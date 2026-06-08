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Таунхаусы с гаражом в Кировском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Любоничи, Беларусь
Таунхаус 3 комнаты
Любоничи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Продается 3-комн. кв. в двухэтажном доме коттеджного типа на первом этаже. Окна ПВХ. Цент…
$29,500
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Параметры недвижимости в Кировском районе, Беларусь

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