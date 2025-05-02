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Коттеджи в Кореличском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается действующий бизнес – Агроусадьба "Мирная" в живописном уголке Беларуси! Агроусадьб…
$183,000
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Параметры недвижимости в Кореличском районе, Беларусь

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