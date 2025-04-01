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Дома с гаражом в Копыль, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Копыль, Беларусь
Дом
Копыль, Беларусь
Площадь 52 м²
Прекрасный трехкомнатный дом с полуоткрытой террасой, который станет идеальным жильем для Ва…
$35,000
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