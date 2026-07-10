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Коттеджи с садом в Калинковичском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Калинковичи, Беларусь
Коттедж
Калинковичи, Беларусь
Площадь 202 м²
В продаже уютный 2х этажный коттедж со своей территорией и гаражом. На участке в 9 соток раз…
$136,557
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Параметры недвижимости в Калинковичском районе, Беларусь

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