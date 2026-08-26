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Склады в Калинковичском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 813 м² в Калинковичи, Беларусь
Склад 813 м²
Калинковичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 813 м²
Этаж 1/1
Складское помещение площадью 812,5.м. с отдельным входом. Идеально для собственного бизнеса …
$59 333
НДС
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