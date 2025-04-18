Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ивенец
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Ивенце, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ивенец, Беларусь
Дом
Ивенец, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается земельный участок с домом в г.п.Ивенец, ул. Партизанская ,33 Площадь участка 7,84с…
$24,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов