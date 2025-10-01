Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на сутки в Ивацевичском районе, Беларусь

3 объекта найдено
Квартиры на сутки по доступным ценам каждому в Ивацевичах в Ивацевичи, Беларусь
Квартиры на сутки по доступным ценам каждому в Ивацевичах
Ивацевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Сдается комфортная, стильная и современная квартира посуточно в Ивацевичи, Беларусь
Сдается комфортная, стильная и современная квартира посуточно
Ивацевичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
$24
за сутки
Сдается комфортная, стильная и современная квартира посуточно в Ивацевичи, Беларусь
Сдается комфортная, стильная и современная квартира посуточно
Ивацевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
$24
за сутки
