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Склады в Ивацевичском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 386 м² в Яглевичский сельский Совет, Беларусь
Склад 386 м²
Яглевичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 386 м²
Этаж 1/1
Земельный участок 0,3065 га с навесом 579 м2. Навес увеличивался в площади путём увеличения …
$35,000
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