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Производственные здания в Ивановский район, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 380 м² в Иваново, Беларусь
Производство 380 м²
Иваново, Беларусь
Площадь 380 м²
Продам СТО/Автомойка площадь 380 кв.м., Брестская обл., г. Иваново, ул. Советская, 14.Земель…
$70,000
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