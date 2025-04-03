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Жильё в Ивановский район, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Мотольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Жилой дом в Ивановском р-не. 1972 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 90,6 кв.м, общ.- 90,6 кв.м, жил.- 3…
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Иваново, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Иваново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Иваново, ул. Советская, 1988 г.п., 5 / 5 кирпич, 45,8 / 45,5 / 26,3…
$21,500
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Квартира 2 комнаты в Иваново, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Иваново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира, г. Иваново, ул. 50 лет Октября, 1986 г.п., 2 / 4 панель, 52,7 / 51,8 /…
$20,000
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