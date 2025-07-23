Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Долгосрочная аренда
  5. Ресторан, кафе

Долгосрочная аренда ресторанов в Гродненской области, Беларусь

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 48 м² в Лида, Беларусь
Ресторан, кафе 48 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду  помещение 77м.кв. на 1 этаже здания в самом центре города Лида. Снимали в …
$1,100
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти