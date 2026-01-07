Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда многоуровневых квартир в Гродненской области, Беларусь

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 7/8
Сдаётся в аренду 2-комнатная двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом Для тех, кто ищ…
$750
в месяц
