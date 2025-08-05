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Отели в Гродненском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Отель 747 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Отель 747 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 747 м²
Количество этажей 1
Продается уникальное коммерческое здание в д. Кошевники. Общая площадь здания вместе с летн…
$160,000
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