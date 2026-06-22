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Коммерческая недвижимость в Горецком районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 500 м² в Горки, Беларусь
Коммерческое помещение 500 м²
Горки, Беларусь
Площадь 500 м²
Этаж 1
Продажа объекта:Площадь склада- 1550 м2Площадь офиса- 500 м2Назначение: «здание под торговлю…
$582,000
НДС
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