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Квартиры в Горецкий район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Горки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Горки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
2-комнатную квартиру в г. Горки, Могилевская обл.! Вокзальная, 50  Просторная квартира 52.3/…
$34,900
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