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Коттеджи в Гомельском районе, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Севруки, Беларусь
Коттедж
Севруки, Беларусь
Площадь 141 м²
Представляем вашему вниманию красивый, экологически чистый дом из сруба, построенный в 2018 …
$93,000
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Коттедж в Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся большой дом по сладкой цене в элитном квартале индивидуальной жилой застройки п. Ч…
$53,590
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Параметры недвижимости в Гомельском районе, Беларусь

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