Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гатово
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Гатово, Беларусь

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Дом 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается дом в живописном аг. Гатово. Минская обл., Минский р-н. 7 км от МКАД. - - - - -…
$39,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов