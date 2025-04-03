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Коттеджи в Гатово, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Гатово, Беларусь
Коттедж
Гатово, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается современный 2-х этажный коттедж с гостевым домом - баней, гаражом и хоз. блоком по…
$209,000
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