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Дома с гаражом в Городище, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Городище, Беларусь
Коттедж
Городище, Беларусь
Площадь 326 м²
Продается уникальный проект дома в 5 км от МКАД в д. Городище, Щомыслицкий с/с, Минский райо…
$328,924
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Дом в Городище, Беларусь
Дом
Городище, Беларусь
Площадь 80 м²
Компактный одноэтажный жилой дом со всеми коммуникациями 2000 г. постройки! В г.п. Городище …
$58,358
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