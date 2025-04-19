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Жильё в Городокском районе, Беларусь

Вайханский сельский Совет
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6 объектов найдено
Дом в Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
В связи с выездом на ПМЖ, продается белорусская усадьба, на границе с Россией ( 20км), Невел…
$8,500
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Дом в Пальминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пальминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Продается дом на берегу озера Вымно, в 35 км от города Витебск, в деревне Хоботы. Домсвежей …
$35,000
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Квартира 10 комнат в Вайханский сельский Совет, Беларусь
Квартира 10 комнат
Вайханский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Площадь: Общая площадь участка составляет 2.87 га.Инфраструктура: На высоком уровне произвед…
$285,000
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Дом в Вайханский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вайханский сельский Совет, Беларусь
Продаётся капитальный фундамент 9,25 х 14.25 в Мариамполе на участке 24,84 сотки. Законсерви…
$4,500
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Дом в Вайханский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вайханский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся садовый домик в 100 м от озера Лосвидо в СТ "Тюльпан 2". Дом кирпичный. В 2-х уров…
$21,000
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Дом в Вайханский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вайханский сельский Совет, Беларусь
Площадь 257 м²
Площадь: Общая площадь участка составляет 2.87 га.Инфраструктура: На высоком уровне произвед…
$285,000
Оставить заявку

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