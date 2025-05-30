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Дома с садом в Ганцевичах, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ганцевичи, Беларусь
Дом
Ганцевичи, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается  жилой дом в самом центре города  по адресу  г. Ганцевичи, ул. Революционная. Дом …
$14,000
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