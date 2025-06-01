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Дома в Ганцевичском районе, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ганцевичи, Беларусь
Дом
Ганцевичи, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается  жилой дом в самом центре города  по адресу  г. Ганцевичи, ул. Революционная. Дом …
$14,000
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Дом в Начский сельский Совет, Беларусь
Дом
Начский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Лот 6870. В продаже дом в деревне Начского с/с, на левом берегу реки Лань, около водохранили…
$3,000
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Параметры недвижимости в Ганцевичском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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