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Дома с садом в Фаниполе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 123 м²
Номер договора с агентством 1196/1 от 2024-08-22
$68,000
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