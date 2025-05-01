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Дома с гаражом в Фаниполе, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 123 м²
Номер договора с агентством 1196/1 от 2024-08-22
$68,000
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 321 м²
Общая площадь застройки земельного участка 321 м2, под основным строением 249 м2, площадь по…
$225,000
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Дом 4 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Продается великолепный дом в Фаниполе на улице Железнодорожная ____________________ В …
$110,000
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