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Коттеджи с бассейном в Фаниполе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 321 м²
Общая площадь застройки земельного участка 321 м2, под основным строением 249 м2, площадь по…
$225,000
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