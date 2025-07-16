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Магазины в Дятловском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 184 м² в Дятлово, Беларусь
Магазин 184 м²
Дятлово, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 184 м²
Этаж 2/2
Продается  здание под внутреннею отделку, расположенное в самом центре города. Идеальный вар…
$61,000
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