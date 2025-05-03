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Дома с гаражом в Дзержинске, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 112 м²
Продажа жилого дома в обжитом районе г.Дзержинска, рядом школа, детский сад, магазины, отдел…
$90,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается дом в живописном районе Дзержинска.  Тихое, спокойное место, вокруг частная застро…
$65,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 66 м²
Продаётся жилой дом по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Дзержинск, пер. Чапаева. Пл…
$26,000
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Коттедж 6 комнат в Дзержинск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Большой, красивый коттедж в тихом, зеленом районе Дзержинска, в доме имеется 2 входа.  Респе…
$179,900
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