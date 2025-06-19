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Таунхаусы в Дзержинском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продам большую квартиру  за небольшие деньги!Дом расположен в центре живописного и процветаю…
$29,900
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Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

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