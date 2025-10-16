Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дзержинский район
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Дзержинском районе, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Сдаётся в аренду 3-комнатная квартира в Фаниполе в Фаниполь, Беларусь
Сдаётся в аренду 3-комнатная квартира в Фаниполе
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 4/5
Сдаётся в аренду 3-комнатная квартира по адресу г. Фаниполь, ул, Комсомольская 22-2 в 14 км …
$500
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти