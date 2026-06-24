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Дома с бассейном в Дитвянском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Мечтаете о своем доме в деревне со всеми удобствами? Благоустроенный дом баней, санузлом, ку…
$32,857
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Параметры недвижимости в Дитвянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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