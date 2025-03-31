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Дома с садом в Дятлово, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дятлово, Беларусь
Дом
Дятлово, Беларусь
Площадь 205 м²
Продается светлый, большой дом по ул. Битько 1 А, г.Дятлово. Дом с красивым садом, где можно…
$70,000
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