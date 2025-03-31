Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дятлово
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Дятлово, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дятлово, Беларусь
Дом
Дятлово, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается уютный кирпичный 4-х комнатный дом по улице Фогеля с техникой и мебелью. Земельный…
$50,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти