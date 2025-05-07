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Дома с садом в Дубровенском районе, Беларусь

Дубровно
7
1 объект найдено
Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 87 м²
Продаётся дом 1983 года постройки в г.Дубровно, пер.Витебский. Общая площадь 86,7м2, жилая 4…
$39,000
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Параметры недвижимости в Дубровенском районе, Беларусь

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