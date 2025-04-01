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Дома в Дубровенский район, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 142 м²
Продаётся коттедж 2018 г.п. общей площадью 141,8 кв.м, расположенный на участке 15 соток по …
$105,000
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Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 142 м²
Продаётся коттедж 2018 г.п. общей площадью 141,8 кв.м, расположенный на участке 15 соток по …
$105,000
Оставить заявку
Дом в Малобаховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малобаховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продаётся дача в СТ `Луговцы` Оршанского района .Общая площадь 58.6 м2, участок 4,71 сотки ,…
$5,900
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Дом в Малосавинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малосавинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом в аг. Россасно, ул. Школьная (32 км от Орши). Дом сборно щитовой, кирпичный, н…
$5,500
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