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Квартиры в Дубровенский район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Дубровно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дубровно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/3
Продается уютная, трехкомнатная квартира в панельном доме по адресу: г.Дубровно, ул.Крупской…
$23,000
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