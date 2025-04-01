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Таунхаусы с садом в Дружный, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус с садом в Дружный, Беларусь
Таунхаус с садом
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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